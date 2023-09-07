Ученые: к 2120 году технологические коммуникации превзойдут биологические

Международная группа ученых из США и Италии подсчитала, что через 90 лет человечество будет передавать больше информации, чем вся природа мира в целом. Таким образом, технологические коммуникации превзойдут биологические к 2120 году. Исследование опубликовано в научном журнале Life.

Специалисты из Технологического университета Флориды, Университета штата Техас и Рочестерского университета в США при участии итальянских коллег из Римского университета Тор Вергата подсчитали скорость передачи информации в живых клетках.

По последним оценкам, общее количество бактериальных клеток на нашей планете составляет около 10 в 29-й степени, или 100 октиллионов (это 100 миллиардов миллиардов миллиардов) единиц. Эти клетки обмениваются одним битом информации каждые три часа. Таким образом, биосфера Земли передает 125 млрд терабайт данных в секунду.

При этом во всем мире через глобальные сети каждую секунду передается лишь 125 терабайт информации, то есть в миллиард раз меньше.

Однако объем клеток на Земле остается примерно на одном уровне, тогда как цифровая передача данных растет в геометрической прогрессии. Поэтому если техносфера человечества продолжит расширяться текущими темпами, она обгонит биосферу планеты по объему передаваемой информации уже через 90 лет.