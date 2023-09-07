«Яндекс» анонсировал запуск онлайн-карт нового поколения

Команда Яндекса до конца года планирует запустить сверхподробные карты дорог Москвы с детализированной разметкой и объемными развязками, сообщил руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк в эфире подкаста Yet Another Podcast.

«В мобильном приложении «Яндекс Карты» появятся высокодетализированные дороги с подробной разметкой, а сложные развязки станут объемными», — пояснил представитель компании.

Вид зданий, дорог, подземных переходов, остановок и даже деревьев на них приблизят к реальному, в частности по форме и цвету. У моделей зданий появятся окна, крыши, подъезды и пандусы. Карты нового поколения помогут пешеходам и водителям быстрее ориентироваться на улицах.

После того, как новинку внедрят в трех мегаполисах страны — Москве, Санкт-Петербурге и Уфе, — новые карты заработают и в других городах России.

Кроме того, обновленные карты по-прежнему будут отображать информацию о пробках, авариях и передвижениях общественного транспорта.

Напомним, в декабре прошлого года сервис запустил специальную бета-версию приложения со сверхподробными картами дорог Москвы, где можно было протестировать навигацию для машины с детализированным маршрутом.

В детальной бета-версии были представлены основные дороги в пределах третьего транспортного кольца — Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов, также были доступны и сложные развязки, например, Таганская площадь.

Разработчики провели успешное тестирование части нового функционала, и теперь проект будет претворен в жизнь.