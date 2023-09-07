Siri в iOS 18 станет намного умнее

По мере приближения мероприятия Apple Wonderlust, которое состоится 12 сентября, в сети всё больше появляются слухов обо всём, что связано с iPhone. Накануне презентации iOS 17 стали известны подробности об iOS 18.

© MobiDevices

По данным издания The Information, iOS 18 может улучшить Siri за счёт использования языковых моделей. Это сделало бы Siri умнее и полезнее. На данный момент Siri полезна только для установки будильников, открытия приложений и подобных базовых задач. Одной из многих функций, которые могут появиться в iOS 18, может стать распознавание голоса.

Следовательно, Siri сможет понимать и автоматизировать сложные команды, состоящие из нескольких шагов. Например, виртуальный помощник может объединить несколько фотографий в GIF-файл и отправить его другу с помощью одной голосовой команды. Кроме того, Siri будет способна поддерживать разговор с пользователем и запоминать ранее произнесённые предложения.

Личный помощник Apple Siri уже давно подвергается критике за то, что он значительно отстает от голосовых помощников других компаний, таких как Google и Alexa, в первую очередь из-за внимания Apple к безопасности и конфиденциальности.