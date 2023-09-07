В пещере у Мертвого моря нашли римские мечи возрастом 1900 лет

Израильские археологи во время обследования одной из пещер Мертвого моря сделали редкую находку: четыре прекрасно сохранившихся римских меча. Они могли использоваться в бою 1900 лет назад.

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Несмотря на такой солидный возраст, уцелели не только стальные лезвия, но и ножны, рукояти из дерева и кожи. Мечи лежали в узкой щели – по мнению ученых, их не бросили, а спрятали намеренно.

Тайник располагался в труднодоступной пещере в Иудейской пустыне. Осмотр показал, что лезвия по-прежнему оставались острыми, как будто оружие недавно заточили. Также был найден пилум – римское тяжелое копье.

Мечи могли принадлежать римским солдатам, расквартированным в Иудее. В 132-135 годах до н.э. местные жители подняли восстание против римского владычества (восстание Бар-Кохбы). Ученые предположили, что оружие было спрятано во время тех событий – мятежники захватили мечи в качестве трофея или подобрали на поле боя и спрятали, чтобы потом использовать, но так и не смогли забрать. Но пока это только предположение – мечи только предстоит точно датировать, сообщает Business Insider.