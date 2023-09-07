Mediascope: россияне стали проводить больше времени в интернете

Mediascope: россияне проводят в соцсетях в среднем один час в день
В первом полугодии 2023-го 83% населения России старше 12 лет заходили в интернет хотя бы раз в месяц, посчитали аналитики Mediascope. В младших группах аудитория интернета выше и составляет практически 100% населения. Данные есть в распоряжении Sostav.
Россияне старше 12 лет в июне 2023 года проводили в интернете три часа 56 минут в день (с учетом тех, кто вообще не пользуется интернетом). У молодежи 12 24 лет этот показатель ещё выше — они находились в онлайн-пространстве около шести часов. Эксперты наблюдают рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом, наиболее он заметен в старших возрастных группах. В летние месяцы показатель использования интернета традиционно ниже, а зимой — выше, однако разница сокращается.
Мобильные устройства остаются основным инструментом для выхода в интернет. На них приходится 93% всего диджитал-потребления. 55% пользователей выходят в интернет с компьютеров хотя бы раз в месяц, а 31% в среднем пользуется десктопом ежедневно. Больше всего эксклюзивной аудитории десктопа — в старших группах.
В среднем около 60 минут в день россияне проводят в социальных сетях. Причем пользователи среднего возраста (25 44 лет) большую часть этого времени тратят на «ВКонтакте». TikTok лидирует по доле времени потребления среди пользователей молодого возраста (12 24 лет). «Одноклассники» лидируют по доле времени среди пользователей старше 55 лет.