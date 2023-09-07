Mediascope: россияне стали проводить больше времени в интернете

В первом полугодии 2023-го 83% населения России старше 12 лет заходили в интернет хотя бы раз в месяц, посчитали аналитики Mediascope. В младших группах аудитория интернета выше и составляет практически 100% населения. Данные есть в распоряжении Sostav.

Россияне старше 12 лет в июне 2023 года проводили в интернете три часа 56 минут в день (с учетом тех, кто вообще не пользуется интернетом). У молодежи 12 24 лет этот показатель ещё выше — они находились в онлайн-пространстве около шести часов. Эксперты наблюдают рост времени в интернете по сравнению с прошлым годом, наиболее он заметен в старших возрастных группах. В летние месяцы показатель использования интернета традиционно ниже, а зимой — выше, однако разница сокращается.

Мобильные устройства остаются основным инструментом для выхода в интернет. На них приходится 93% всего диджитал-потребления. 55% пользователей выходят в интернет с компьютеров хотя бы раз в месяц, а 31% в среднем пользуется десктопом ежедневно. Больше всего эксклюзивной аудитории десктопа — в старших группах.