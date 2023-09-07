Китай планирует запретить госкомпаниям использовать iPhone

Китай планирует распространить запрет на использование iPhone на поддерживаемые правительством агентства и государственные компании. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По их информации, несколько агентств начали инструктировать сотрудников не брать на работу свои iPhone. Китай намерен распространить ограничение на множество государственных предприятий и других поддерживаемых правительством организаций, сообщили агентству анонимные источники. Неясно, сколько компаний или агентств смогут в конечном итоге ввести ограничения на использование iPhone, и пока еще не было никаких официальных или письменных запретов, отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях.