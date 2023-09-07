MediaTek и TSMC анонсировали первый в мире 3-нм мобильный процессор

Ведущий производитель чипов MediaTek объявил о создании своего первого чипа с использованием передовой 3-нм технологии производства Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC). Объявление было сделано менее чем через неделю после того, как Apple собирается представить свою собственную 3-нм SoC, A17 Bionic.

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Чип, находящийся в разработке, является частью премиальной серии Dimensity от MediaTek, а массовое производство начнётся в следующем году, сообщила компания.

Подробно описывая улучшения, которые принесёт новый чипсет, MediaTek заявляет, что по сравнению с 4-нм процессорами, чипсеты с 3-нм техпроцессом TSMC обеспечат повышенную производительность, мощность, а также полную поддержку платформы как для высокопроизводительных вычислений, так и для мобильных приложений». По сравнению с процессом N5 TSMC, 3-нм технология TSMC призвана обеспечить повышение скорости на 18% при той же мощности и снижение энергопотребления на 32% при той же скорости, а также увеличение логической плотности примерно на 60%.