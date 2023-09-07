Google обяжет маркировать созданную с помощью ИИ политическую рекламу

Корпорация Google вскоре потребует, чтобы все рекламодатели, участвующие в создании рекламы, связанной с выборами, уведомляли, когда их сообщения были изменены или созданы с помощью инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По его информации, обновление политики, которое вступает в силу с середины ноября, требует от рекламодателей на платформах Google предупреждать пользователей, когда их реклама, связанная с выборами, содержит изображения, видео или аудио, созданные генеративным ИИ. Рекламодатели должны включать в измененную предвыборную рекламу маркировку "Этот звук был сгенерирован компьютером" или "Это изображение не отображает реальные события", приводит агентство уведомление для рекламодателей. Политика не распространяется на мелкие исправления, такие как изменение размера или увеличение яркости изображения, отмечает Bloomberg.