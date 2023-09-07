Смартфоны серии Google Pixel 8 подорожают на €150

Выходящие в октябре смартфоны линейки Google Pixel 8 подорожают относительно предшественников минимум на €150 (около 15,7 тыс. руб.). Об этом сообщает портал HotUKDeals.

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Согласно источнику, стартовая стоимость Pixel 8 и Pixel 8 Pro в Европе составит €799 и €1099 (около 83,9 и 115,4 тыс. руб.) соответственно, в то время как максимальные модификации обойдутся в €859 и €1299 (около 90,2 и 136,4 тыс. руб.) за Pixel 8 на 256 ГБ и 8 Pro на 512 ГБ соответственно.

Прошлогодние Pixel 7 и Pixel 7 Pro продавались в Европе по цене от €649 и €899 (около 68,1 и 94,4 тыс. руб.) соответственно. Таким образом, смартфоны компании подорожают на €150-200. В случае если утечка подтвердится, устройства перестанут быть одними из самых дешевых во флагманском сегменте и сравняются по цене с конкурентами.