Philips выпустила 4К-монитор за $500

Philips выпустила 4К-монитор всего за $500
Philips представила 27-дюймовый 4K IPS Black монитор серии Creator (27E2F7901), предназначенный для людей, которым нужен «многофункциональный и в то же время доступный дисплей».
Основные технические характеристики 27-дюймового 4K-монитора Philips Creator Series включают:
- 27-дюймовая панель IPS Black 4K с разрешением 3840 x 2160.
- Поддержка широкого цветового охвата с 98% DCI-P3 и 100% sRGB.
- Сертификация DisplayHDR 400 для улучшения качества изображения.
- Подключение по USB-C с мощностью 96 Вт позволяет заряжать устройства.
- Несколько входов, включая HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.
- Регулируемая высота, наклон и поворот для настройки углов обзора.
- Совместимость с VESA.
- 4-летняя гарантия.
Несмотря на отсутствие премиальных функций, таких как металлический корпус или встроенная веб-камера, 27-дюймовый 4K-дисплей Philips Creator Series является привлекательным вариантом для пользователей, которым не нужны лишние траты, но 4К хочется.
Ferra.ru: главные новости