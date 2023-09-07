WhatsApp разрешит отключать запись видеосообщений

Теперь, в ближайшем обновлении, WhatsApp сделает функцию видеосообщений необязательной. Тумблер для отключения этой функции можно найти в настройках чата. Это изменение возвращает значку микрофона его первоначальное поведение - отправку аудиосообщений при нажатии и удержании. Однако функция не полностью удалена, поскольку пользователи по-прежнему могут получать видеосообщения даже при выключенном тумблере.