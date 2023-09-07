Эксперт предупредил о риске купить б/у iPhone 11 или 12 под видом нового

Глава сервисного центра ISUPPORT Кирилл Майзлер предупредил, что потенциально новые iPhone 11, 12 и 13 могут оказаться восстановленными (бывшими в употреблении и возвращенными из-за брака или для обмена на другую модель). Об этом он рассказал «Газете.ру».

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Эксперт подчеркнул, что в Apple организуют строгий процесс проверки и ремонта телефона для дальнейшего восстановления. Но в России в последнее время стало больше случаев, когда продавцы самостоятельно ремонтируют iPhone и выдают их за новые, заявил Майзлер.

По его словам, срок реализации новых iPhone составляет два-три года.

«С момента выпуска 11-й серии уже прошло три года. И очевидно, что устройства, которые выдают за новые, в большинстве случаев - «рефы» (от англ. refurbrished - восстановленные)», - заявил эксперт.

Он добавил, что iPhone 12 еще можно купить новым, но шансы получить «реф» очень высоки, iPhone 13 также активно восстанавливают.

«По сути без страха и риска спокойно можно покупать только 14-ю серию», - считает Майзлер.

Он подчеркнул, что официально восстановленные Apple смартфоны так же надежны, как и новые iPhone, потому что в них могут быть только оригинальные запчасти.

Номер модели официально восстановленного iPhone начинается с буквы F, а номера моделей новых смартфонов Apple - с M.