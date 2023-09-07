«Яндекс» и Xiaomi представили умный дисплей с «Алисой»

Компаниями «Яндекс» и Xiaomi было представлено первое совместное устройство. Речь идет об «Умном дисплее», в который встроен голосовой помощник «Алиса», передает ТАСС.

В пресс-службе «Яндекса» уточнили, что сделать предзаказ можно с четверга, 7 сентября.

С помощью данного устройства можно смотреть видео, слушать музыку, управлять умным домом, звонить близким, а также не только слышать, но и видеть ответы «Алисы», заявили в компании.

Отмечается, что аппаратная часть устройства была разработана Xiaomi, а программная - «Яндексом».

Устройству дали сенсорный экран с диагональю 10,1 дюйма. Управлять им можно голосом или через экран.

Также подчеркивается, что новое устройство позволяет управлять умным домом. В частности, можно попросить «Алису» включить свет или запустить робот-пылесос.

Также с помощью «Умного дисплея» можно совершать видеозвонки через мессенджер Telegram.

Устройство обойдется розничным покупателям в 21 990 рублей.