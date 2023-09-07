Apple начала тратить больше $1 млн в день на разработку чат-бота с ИИ

Apple наращивает инвестиции в искусственный интеллект (ИИ), ежедневно вкладывая миллионы долларов в его развитие, передает The Information. Технологический гигант, если верить изданию, стремится кардинально улучшить Siri. Например, можно попросить ее создать GIF-файл из пяти последних фотографий и отправить его другу.

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Эта работа ведется в соответствии с решением Apple о создании группы по разработке разговорного ИИ и LLM. Интересно, что эта предусмотрительность стала более важной с появлением таких языковых моделей, как ChatGPT, которые изменили индустрию программного обеспечения.