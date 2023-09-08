Ледники Западной Антарктиды растают в течение 10 тысяч лет

«Антарктический лед — это главное наследие прошлого, ему миллионы лет. Его часто называют "вечным" льдом. Наша работа показывает: в то время как современное таяние все еще может быть обратимым, дестабилизация морских секторов ледяного покрова инициирует медленную и долгосрочную потерю льда. Текущего изменения климата уже достаточно, и это вызывает беспокойство. Тем не менее, поскольку Западная Антарктида пока не дестабилизирована, есть шанс снизить хотя бы часть рисков с помощью климатических мер», — подытожила Рикарда Винкельманн из Потсдамского института.