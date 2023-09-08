Ледники Западной Антарктиды растают в течение 10 тысяч лет

Международная команда исследователей изучила состояние ледников в Западной Антарктиде. Оказалось, что лед уже тает, но глобального разрушения еще нет. Однако в течение 10 тысячи лет его могут спровоцировать действия человека и потепление климата. Исследование опубликовано в журнале The Cryosphere.
Западная Антарктида — окраина материка, по которой ученые отслеживают состояние ледяного покрова в целом. Там относительно теплая океанская вода усиливает таяние шельфовых ледников, продолжающих материк. Они отрываются от морского дна и плавают в воде, из-за чего разрушаются еще быстрее. Зоны, где соединены заземленный и плавучий льды, называются линиями заземления. Чем короче эти линии, тем скорее тают ледники. Они могут повысить уровень моря на несколько метров, а это приведет к затоплению жилых побережий и массовым миграциям людей и животных.
Ученые смоделировали, как будет меняться ледяной покров в течение 10 тысяч лет при текущих условиях климата. Результат показал, что некоторые районы разрушатся окончательно. Поскольку лед очень медленно реагирует на изменения температуры, массовое таяние начнется минимум через 300–500 лет, а полное разрушение займет тысячелетия. Однако действия человека могут усугубить положение и ускорить таяние ледников и повышение уровня моря.
«Антарктический лед — это главное наследие прошлого, ему миллионы лет. Его часто называют "вечным" льдом. Наша работа показывает: в то время как современное таяние все еще может быть обратимым, дестабилизация морских секторов ледяного покрова инициирует медленную и долгосрочную потерю льда. Текущего изменения климата уже достаточно, и это вызывает беспокойство. Тем не менее, поскольку Западная Антарктида пока не дестабилизирована, есть шанс снизить хотя бы часть рисков с помощью климатических мер», — подытожила Рикарда Винкельманн из Потсдамского института.