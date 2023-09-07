Ученые развенчали мифы о микробах, живущих в организме человека

Британские ученые развенчали мифы о микробах, живущих в кишечнике. Самые популярные из них опубликовало издание Nature Microbiology.

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Некоторые микробы очень нужны человеческому организму, так как они являются участниками метаболических и иммунных процессов. Однако существуют и такие микроорганизмы, действие которых до сих пор остается неизученным.

Один из самых популярных мифов о микробах, как отметили специалисты, — миф о микрофлоре. Так зачастую называют совокупность микроорганизмов в организме. В действительности же флора — это растения. А живущие в нашем теле микроорганизмы — бактерии, археи, грибы, вирусы — принято называть микробиотой (микробиомом).