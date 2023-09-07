Пользователи Android готовы перейти на iPhone 15 из-за нового USB

Появление в iPhone 15 разъема USB-C может побудить большую часть владельцев Android-смартфонов перейти на гаджеты Apple. Об этом говорится в результатах исследования компании SellCell.

© Google

Так, 44% опрошенных пользователей смартфонов на базе Android заявили, что они хотели бы купить iPhone 15, если Apple действительно установит в него порт USB-C. Из них 35% объяснили свой выбор тем, что благодаря такому нововведению iPhone станет совместим с аксессуарами сторонних компаний. При этом 56% опрошенных владельцев Android-смартфонов не готовы покупать iPhone 15.

Перейти на новую модель только ради USB-C готовы 63% пользователей iPhone. Большинство из них (37%) оправдывают это решение удобством использования одного универсального провода для зарядки ноутбука, планшета и смартфона. Около 37% опрошенных владельцев iPhone оказались довольны своим устройством и не готовы менять гаджет только ради нового разъема для зарядки.

Проприетарный разъем Lightning появился впервые в iPhone 5, который был представлен в сентябре 2012 года. В последние годы ноутбуки и планшеты Apple получили более распространенный стандарт USB-C, однако смартфоны компании и наушники все еще сохранили старые зарядные порты.