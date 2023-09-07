Samsung показала люксовый смартфон от дизайнера Тома Брауна

Samsung совместно с известным дизайнером Томом Брауном представили эксклюзивный набор из смартфона Galaxy Z Fold 5 и часов Galaxy Watch 6. Люксовый комплект поступит в продажу ограниченным тиражом в элегантном портфеле, в котором также находятся различные аксессуары для гаджетов, сообщает портал GSMArena.

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Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 5 Thom Browne получил заднюю панель с текстурой стекла и красно-бело-синей полоской, характерной для модного бренда Брауна, а ободки камер и петля шарнира выполнены в золотистом цвете. Изменения коснулись и фирменной оболочки One UI, в которой появились уникальные анимация и значки приложений. К смартфону прилагаются два кожаных чехла и стилус S Pen с кожаным футляром.

Умные часы Galaxy Watch 6 Thom Browne выделяются позолоченным корпусом с выгравированным логотипа бренда. В комплекте также есть два кожаных ремешка: черный и полосатый в цветах Thom Browne. В набор также входят блок питания, провод и магнитная зарядка для часов.