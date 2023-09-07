Астрономы измерили самое удаленное магнитное поле Вселенной

Ученые из Университета Хартфордшира в Великобритании измерили самое удаленное магнитное поле в истории наблюдений. Для этого они проанализировали свет, который шел до Земли в течение 11 миллиардов лет.

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Свет был испущен галактикой 9io9. Астрономы видят ее такой, какой она была через 2,5 миллиарда лет после Большого Взрыва.

Предыдущие исследования показали, что Млечный Путь и другие галактики пронизаны магнитными полями, простирающимися на десятки тысяч световых лет. Новое исследование позволит лучше понять, как формируются магнитные поля галактического масштаба.

Считается, что галактические магнитные поля поддерживаются потоком электропроводящего материала, преобразующего кинетическую энергию в магнитную в результате так называемого динамо-эффекта. Галактика вращается, и заряженный газ внутри нее тоже вращается, пояснили эксперты. Однако такое магнитное поле гораздо слабее, чем у Земли и у Солнца.

«Однако мы не знаем, как вообще возникают галактические магнитные поля», – подчеркнули авторы научной работы.

Измерения показали, что сила магнитного поля 9io9 составляет около 500 микрограусс – в 1000 раз слабее, чем на Земле. Согласно выводам ученых, поле формировалось быстро, пока галактика росла. Это показывает, что магнитные поля тесно связаны с материалом, из которого формируются новые звезды.

Звездообразование, которое активно происходило в ранней Вселенной, могло ускорять рост и развитие галактических магнитных полей. Магнитные поля, в свою очередь, затем могли влиять на рождение новых светил, сообщает Nature.