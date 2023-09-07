Создатели ChatGPT проведут первую конференцию для разработчиков

Компания OpenAI, стоящая за популярной языковой моделью ChatGPT, объявила о проведении своей первой конференции для разработчиков.

Мероприятие, названное OpenAI DevDay, состоится уже 6 ноября 2023 года в Сан-Франциско. Конференция соберёт сотни разработчиков со всего мира для обмена идеями и предварительного ознакомления с новыми инструментами.

С момента запуска своего API в 2020 году, OpenAI неустанно обновляла его, включая в него свои самые передовые модели.

Сегодня более 2 млн разработчиков используют GPT-4, GPT-3.5, DALL·E и Whisper для широкого спектра задач. Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, выразил своё волнение по поводу демонстрации последних разработок компании.