Владельцы Samsung Galaxy Watch 6 пожаловались на ремешки часов

Владельцы новой модели умных часов Samsung Galaxy Watch 6 столкнулись с неожиданной проблемой: ремешки на часах начали произвольно отцепляться.

© 9to5Google

Причиной этому стал новый механизм крепления ремешка, который, по замыслу компании, должен был упростить процесс его смены.

Samsung внедрила кнопку для быстрого снятия ремешка, заменяя традиционные штифты на 20-миллиметровые пины.

Эта кнопка, как оказалось, может легко нажиматься костями запястья, что приводит к случайному отцеплению ремешка. Пользователи Reddit и YouTube уже поделились своим опытом и даже опубликовали видео, демонстрирующие эту проблему.