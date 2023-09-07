В Перу нашли мумию возрастом 1000 лет

Во время археологических раскопок в Перу была найдена мумия, возраст которой оценивается в 1000 лет. Рядом находились сосуды из керамики, текстильные изделия и другие предметы быта.

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Находка была сделана в жилом районе Мирафлорес в столице Перу Лиме. Мумия находилась в сидящей позе. У усопшего взрослого человека хорошо сохранились волосы и челюсть.

Эксперты предполагают, что человек, чьи останки были найдены, жил в этом месте, когда инки еще не пришли. В Перу ранее неоднократно находили древние захоронения – мумию подростка, жившего примерно 800-1200 лет назад, мумию мужчины возрастом около 3000 лет и т.д. Поэтому ученые считают, что в окрестностях города могут находиться и другие научно-исторические ценности, пишет Reuters.