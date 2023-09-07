В Израиле вырастили двухнедельный эмбрион человека из стволовых клеток

Ученые из Института Вейцмана вырастили двухнедельный эмбрион человека из стволовых клеток взрослого человека, полученных из кожи. У синтезированного материала были все биологические признаки, соответствующие его сроку «жизни» – они оказались полностью идентичными человеческим.

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У эмбриона на таком сроке не было бьющегося сердца или мозга, ощущать боль он не мог, как и развиться в человека, при этом данная модель организма имела сложную структуру и у нее проявилась ранняя дифференциация тканей: за две недели успели развиться плацента, желточный мешок, амниотический пузырь, хорион и т.д.

В ученом мире это достижение генетиков считается значимым. Эксперименты израильских исследователей могут помощь в изучении ранних стадий беременности и разработке новых методов лечения врожденных заболеваний и других осложнений, сообщается в журнале Nature.