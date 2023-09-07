Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

С космодрома Танэгасима в Японии стартовала ракета-носитель H2A, которая должна доставить на Луну первый в истории страны посадочный модуль, получивший название SLIM. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) ведет прямую трансляцию пуска.

До этого запуск аппарата, который предназначен для изучения кратеров и рельефа естественного спутника Земли с помощью технологий, аналогичных применяемым в системах распознавания лиц, несколько раз переносили в связи с неблагоприятными погодными условиями. Модуль весит 200 килограммов, его высота составляет 2,4 метра. Кроме того, SLIM оснащен специальной камерой, которая дает возможность измерять количество железа и других элементов, содержащихся в породах на лунной поверхности.