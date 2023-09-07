НАСА планирует запустить миссию к металлическому астероиду Psyche 5 октября

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США намерено запустить миссию к металлическому астероиду Psyche, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя миссии Генри Стоуна.

Она назначена на 5 октября. Запуск спутника осуществит сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy компании SpaceX миллиардера Илона Маска. Старт намечен с космодрома на мысе Канаверал. Путешествие зонда к Psyche, который находится в три раза дальше от Земли, чем Марс, рассчитано на несколько лет.

Psyche находится в поясе астероидов, расположенных между Марсом и Юпитером. Как рассчитывает NASA, аппарат достигнет орбиты астероида летом 2029 года, после чего будет совершать облеты вокруг него на различных высотах. Максимальное приближение к его поверхности, как ожидается, составит около 65 километров. Космический аппарат будет находиться на орбите около 26 месяцев. Окончание основной миссии намечено на ноябрь 2031 года.