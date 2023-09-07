«Яндекс» запустил YandexGPT 2

База данных, на которых обучали YandexGPT 2, ограничена мартом 2023 года. Она может адаптировать ответ под разные аудитории и переписывать его в других стилях и жанрах. Также она способна анализировать любые тексты в запросе длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.