Ученые обнаружили нового родственника птиц

Авиалы отделились от динозавров-теропод — предков современных птиц — в юрском периоде. Однако ограниченное количество окаменелостей затрудняло изучение этих групп. Ученые описали Fujianvenator prodigiosus — одного из самых молодых и географически южных юрских авиалов. Эта особь занимала промежуточное положение между другими авиалами и нептичьими тероподами. Однако Fujianvenator имел удлиненные задние конечности. Авторы предполагают, что он обитал на болотах, в отличие от других авиалов, которые жили на деревьях и осваивали полет. Полученные данные раскрывают эволюцию предков птиц, а также расширяют представления о наземных экосистемах поздней юры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

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Птицы произошли от динозавров-тероподов, обитающих в позднеюрском периоде 163,5-145 млн лет назад. Чуть раньше от основной линии теропод отделились авиалы. Однако ограниченное разнообразие окаменелостей юрского периода не позволяло исследователям проследить раннюю эволюционную историю птиц.

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Китайские ученые описали нового авиала Fujianvenator prodigiosus возрастом около 150 млн лет, обнаруженного в округе Чжэнхэ китайской провинции Фуцзянь. Они предположили, что он был размером с современного фазана и весил около 641 г. Fujianvenator оказался самым молодым и географически самым южным представителем юрских авиалов.

Исследователи сравнили форму тела и размеры конечностей найденной особи со строением нептичьих тероподов и других авиалов. Если авторы учитывали все сегменты конечностей или только передние конечности, то Fujianvenatorprodigiosus имел промежуточное строение. Однако если ученые анализировали только заднюю конечность, то Fujianvenator сильно отличался как от других авиалов, так и от нептичьих тероподов.

Особь имела удлиненные голени и, видимо, быстро бегала по земле. При этом ее ноги напоминали конечности аистов и журавлей. Кроме того, в скоплении ископаемых позвоночных, обнаруженных в этой области, преобладали водные и полуводные позвоночные. На основе этих данных ученые предположили, что Fujianvenator был проворным хищником, живущем на болоте.