Android 14 выйдет позже запланированного

Поклонники Android, кажется, столкнулись с неприятным сюрпризом. Ожидаемый релиз Android 14, который должен был состояться накануне, был отложен.

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Согласно информации от Mishaal Rahman, новая дата релиза теперь намечена на 4 октября, в тот же день, когда Google планирует анонсировать смартфон Pixel 8.

Столь неожиданный перенос заставил производителей смартфонов пересмотреть свои планы. OnePlus, например, уже объявила о запуске OxygenOS 14 в сентябре, но теперь релиз, вероятно, придётся отложить.

Сама задержка может быть связана с последними этапами разработки или же с совмещением выхода системы с грядущим анонсом Pixel 8.