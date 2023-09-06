Ученые установили, зачем у предков людей развились плечи и локти

Исследователи из Дартмутского колледжа в США установили, как у людей появились плечи и локти. Они развились у наших древних предков как естественная «тормозная система», помогая им безопасно спускаться с деревьев.

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Ученые использовали специальное программное обеспечение для спортивного анализа и статистики, чтобы изучить кадры с движениями приматов: шимпанзе и мангабеев. Они обнаружили, что животные лазали по веткам похожим образом, при этом их плечи и локти были согнуты близко к туловищу. Но при спуске шимпанзе вытягивали руки над головой, чтобы держаться за ветки, поскольку большой вес тянул их вниз.

Считается, что первые человекообразные обезьяны эволюционировали 20 миллионов лет назад в лесах, где им приходилось постоянно спускаться с деревьев и забираться на них обратно. Ученые пришли к выводу, что процесс спуска оказался сложной физиологической задачей, выполнение которой потребовало значительной эволюционной адаптации.

«Большие обезьяны не могут позволить себе упасть, потому что это может их убить или серьезно покалечить. Естественный отбор благоприятствовал тем анатомическим особенностям, которые позволяли им безопасно спуститься», – отметил автор исследования аспирант Люк Фаннин.