В головном мозге выявили новый тип гибридных клеток

Международная команда ученых обнаружила ранее неизвестный тип клеток головного мозга. Они существуют среди нейронов и астроцитов и обладают характеристиками обоих, благодаря чему могут играть активную роль в неврологических функциях и влиять на окружающую нервную ткань.

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Астроциты – клетки головного мозга, которые обволакивают нейронные каналы подобно клею. Долгое время считалось, что они полностью пассивны и нужны только для защиты нейронов. Но впоследствии стало известно, что астроциты способствуют активации нейронов, выделяя глутамат – главный нейромедиатор мозга.

В ходе нового исследования ученые из Великобритании и Европы обнаружили ранее неизвестные «гибридные» клетки в головном мозге мышей. Они идентифицировали девять скоплений астроцитов в области гиппокампа и обратили внимание на одно из них. Оно локализовалось отдельно и обладало особыми молекулярными механизмами.

Дальнейшие наблюдения показали, что эти клетки выделяют глутамат в точечных участках, напоминающих синапс – место контакта между двумя нейронами.

«Это клетки, которые модулируют активность нейронов и также контролируют уровень коммуникации и возбуждения нейронов», – пояснили нейробиологи.

После разрушения гибридных клеток у мышей появились проблемы с памятью. В дальнейшем ученые намерены исследовать роль глутаматергических астроцитов (такое название им присвоили) в развитии таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и другие виды деменции, сообщает Nature.