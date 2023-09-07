Минцифры хочет договориться с Samsung и Apple о предустановке RuStore

Минцифры России намерено договориться с производителями смартфонов о предустановке российского магазина приложений Rustore на смартфоны ещё на стадии их производства, цитирует ТАСС главу Минцифры Максута Шадаева.

«Мы надеемся, что мы договоримся с производителями устройств, с вендороми, чтобы это на заводе сразу предустанавливалось», — сказал министр.

Он отметил, что в ведомстве считают, что метод «вскрывания устройств, коробок» может привести к тому, что у телефона сразу начнёт действовать гарантийный срок, если смартфоны завозят не по программе параллельного импорта.

«Вопрос гарантий актуальный. Если ритейлер руками будет ставить, то гарантия пропадёт. И, во-вторых, тут же возникает вопрос некоторой безопасности», — отметил он.

По его словам, пользователи не захотят покупать «вскрытый» смартфон, и если приобретут, то вернутся к заводским настройкам.

«Потому что для них непрозрачно, что поставил конкретный инженер в конкретной сети», — пояснил Шадаев.

Он считает, что возможность договориться с проиводителями устройств, включая Samsung и Apple, существует. Южнокорейской Samsung министерство уже предложило обеспечить при активации устройства работу отечественого приложения.

«Если пользователь выбрал русский язык и Россию, то это должно быть так же, как на айфонах», — подытожил министр.