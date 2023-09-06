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В российских горах заметили розовый снег с запахом арбуза

В горах на Кольском полуострове нашли розовый снег с запахом арбуза. Снимок, сделанный россиянами, опубликовал Telegram-канал «На Мурманск / Все о Кольском полуострове».

В российских горах заметили розовый снег с запахом арбуза
© Unsplash

Необычное явление заметили в Хибинах. Авторы поста уточнили, что розовый снег никто не подкрашивал и его цвет имеет научное объяснение.

«Цвет и запах развиваются от микроводорослей Chlamydomonas nivalis, у которых есть пигмент каротиноид астаксантин», — сказано в сообщении.

Такой снег можно встретить в Хибинах в любое время года — в некоторых местах он не тает даже в самые жаркие месяцы.

«На Мурманск / Все о Кольском полуострове»

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