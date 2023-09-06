Почему мы плохо чувствуем собственный запах?

Наверное, каждый человек хоть раз задумывался о том, чувствуют ли окружающие его запах. Мы всегда можем легко понять, когда от других людей пахнет потом, но при этом едва ощущаем собственный запах. Портал livescience.com рассказал, почему наше обоняние работает подобным образом.

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Человеческому обонянию далеко до чуткости собак, мышей и свиней, но, на самом деле, его нельзя назвать плохим. Наши носы имеют где-то 400 разных рецепторов, которые опознают 10 типов запахов и более 1 трлн ароматов. По факту, обоняние было одним из первых чувств, которое человечество выработало эволюционным путем. Согласно одному исследованию, благодаря нашему прошлому в роли охотников-собирателей современные люди обнаруживают запах растений лучше, чем собаки.

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Да, мы можем почувствовать собственный запах — но со временем теряем к нему чувствительность. То же самое можно сказать про любой аромат, который мы ощущаем на регулярной основе: от парфюма до запахов нашего дома. Этот процесс называется обонятельной адаптацией. Ученые не до конца понимают его причину, но известно, что адаптацию можно «обратить», понюхав область тела с меньшим количеством потовых желез — например, локоть или предплечье.

Способность человека чувствовать собственный запах также обостряется в специфических ситуациях. Скажем, если вы съели что-то чесночное или провели довольно напряженный день, то, скорее всего, почувствуете это по запаху пота или слюны. Исследования обнаружили связь между запахом и более чем дюжиной заболеваний: к примеру, запах гнилых фруктов может быть симптомом не диагностированного диабета, тогда как «древесный» запах якобы свидетельствует о болезни Паркинсона.