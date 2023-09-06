Ученые выяснили, почему у предка человека появились локти и плечи

«Это та же самая анатомия ранних обезьян, но с парой изменений. Теперь у вас есть часть тела, которая может бросать копье или камни, чтобы защитить себя, взять что-то необходимое или помочь куда-то взобраться. Спуск с дерева подготовил анатомическую основу для того, что развилось миллионы лет спустя. Когда защитник в американском футболе бросает мяч, это движение получается у него благодаря нашим предкам-обезьянам», — подытожили ученые.