Ученые выяснили, почему у предка человека появились локти и плечи

Исследователи из Дартмутского университета (Дартмут, Великобритания) выяснили, почему у предка человека появились локти и плечи. Работа ученых представлена в журнале Royal Society Open Science.
Авторы с помощью специальной программы проанализировали видеозаписи того, как шимпанзе и дымчатые мангабеи перемещались по деревьям в дикой природе. По словам исследователей, строение рук шимпанзе больше похоже на человеческое.
Они плечевой сустав в виде неглубокого гнезда под округлую внешнюю часть плечевой кости. Он легче поддается вывихам, но обеспечивает больший диапазон движений. Шимпанзе также могут полностью вытягивать руку из-за особого строения локтей. Мангабеи же наоборот больше похожи на четвероногих животных.
«Мы обнаружили, что плечи и локти шимпанзе и мангабеев имели больший угол наклона суставов во время взбирания на деревья, то есть приматы делали это одинаково. Однако при спускании с деревьев шимпанзе вытягивали руки над головой, чтобы держаться за ветки», – отметили ученые.
По их словам, это указывает на то, что древний предок людей и других приматов развил человеческие руки для замедления спуска с деревьев. Большие размеры тела делают привычный спуск опасным из-за высокого риска падения – подвижные локти и плечи работали как тормоза, не позволяя ему свалиться.
«Это та же самая анатомия ранних обезьян, но с парой изменений. Теперь у вас есть часть тела, которая может бросать копье или камни, чтобы защитить себя, взять что-то необходимое или помочь куда-то взобраться. Спуск с дерева подготовил анатомическую основу для того, что развилось миллионы лет спустя. Когда защитник в американском футболе бросает мяч, это движение получается у него благодаря нашим предкам-обезьянам», — подытожили ученые.