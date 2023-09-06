Растущая популярность Shorts встревожила топ-менеджеров YouTube

По данным Financial Times, топ-менеджеры YouTube крайне обеспокоены растущей популярностью коротких роликов Shorts, которые дебютировали на платформе в 2020 году. Общая аудитория вертикальных видео на платформе достигла отметки в 2 млрд человек, что серьёзно сказывается на доходах платформы.

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Дело в том, что основной доход YouTube приходится на рекламу в длинных роликах. Однако с ростом популярности Shorts пользователи смотрят всё меньше привычных видео, ограничиваясь лишь потоком из коротких вертикальных роликов, тем самым снижая доход всего сайта.