Ученые заставили плесень не вредить, а помогать растениям

Японские ученые из Токийского университета «перевоспитали» болезнетворный штамм грибка Colletotrichum tofieldiae (Ct), подавляющий развитие растений. С помощью специальной обработки микроорганизм из опасного паразита стал полезным для посевов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications.

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Colletotrichum tofieldiae или коричневая плесень поражает корни растений, мешая их развитию. Эксперты выяснили, что за эту функцию отвечает определенный генный кластер. Когда его уничтожали с помощью генетических инструментов или за счет изменений условий среды, грибок менял поведение и начинал стимулировать развитие растения-хозяина, помогая ему восполнить дефицит фосфора.

«Связанные с растениями грибки демонстрируют различный образ жизни: от мутуалистического (полезного) до патогенного (вредного) в зависимости от среды. Однако механизмы, с помощью которых эти микробы переключаются между моделями поведения, остаются плохо изученными», — отметил один из авторов исследования Кей Хирума.

Эксперимент показал, что одни и те же микроорганизмы могут влиять на растения как негативно, так и благотворно. Это стало неожиданностью, поскольку раньше считалось, что патогены и мутуалисты имеют разные характеристики.