Из-за глобального потепления самолеты трясет чаще — и вот почему

Турбулентность — один из самых распространенных инцидентов на пассажирских авиалиниях. Он крайне редко приводит к смертельным последствиям, но есть одна небольшая проблема: по статистике, эпизоды турбулентности с годами случаются все чаще. Журнал Popular Mechanics рассказал, что такое турбулентность и как на ситуацию влияет глобальное потепление.

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Что такое турбулентность ясного неба

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Атмосфера Земли — это ревущее море потоков ветра и грозовых штормов, которые при столкновении между собой способны создать самые разные обстоятельства. Однако специалистов больше всего заботит т.н. турбулентность ясного неба: она, в отличие от других типов, возникает не в пределах штормов. Подобную турбулентность нельзя обнаружить бортовыми приборами — она может появиться даже на маршруте, который изначально обозначен как сравнительно спокойный. Инцидент представляет опасность для пассажиров из-за того, что его нельзя предсказать. Люди на борту самолета могут быть не пристегнуты ремнями в момент тряски, что чревато серьезными травмами.

Тряска возникает из-за сдвига ветра, которые создает струйное течение полярного фронта в северных широтах. Оно находится примерно на высоте девяти километров от земли и существует благодаря разнице температур между полярными и субтропическими регионами. Этот поток проходит с запада на восток через тропопаузу: границу между сравнительно бурной тропосферой и спокойной стратосферой. Из-за того, что скорость ветра порой достигает высоких показателей, авиалинии пользуются им во время полетов на восток, чтобы сэкономить время и топливо.

Однако струйное течение также создает волны, и они, в отличие от морских или речных волн, двигаются в трех измерениях — не только по горизонтали. Вертикальный сдвиг ветра, который возникает при столкновении медленного воздуха и быстрого течения, генерирует турбулентные условия даже при совершенно чистом небе.

Причем здесь глобальное потепление

По мере того, как люди продолжают выбрасывать в тропосферу углекислый газ, средние температуры по всему миру постепенно возрастают. Из-за этого штормы становятся сильнее, периоды засухи длятся дольше, наводнения случаются чаще. Поскольку струйное течение зажато между теплой тропосферой и холодной стратосферой, повышенная разница температур означает повышенный сдвиг ветра. Да, глобальное потепление снижает сдвиг в тропосфере, но стратосфера испытывает прямо противоположный эффект — и именно там проходит путь самолетов, которые стремятся избежать атмосферного сопротивления.