Австралия назвала сроки запуска собственного лунохода на спутник Земли

Австралия отправит собственный луноход на Луну в 2026 году
Австралийское космическое агентство в партнерстве с NASA планирует отправить собственный луноход на Луну в 2026 году в рамках миссии «Артемида». Космическая программа Австралии по высадке на спутник Земли получила название Trailblazer («Первопроходец»), сообщила пресс-служба министерства промышленности, науки, энергии и ресурсов государства.
Австралийский аппарат будет собирать лунный грунт, также известный как реголит. В дальнейшем из полученных минералов попытаются извлечь кислород, что станет ключевым шагом к устойчивому присутствию человека на Луне.
В преддверии запуска правительство Австралии объявило конкурс на лучшее название для лунохода программы «Первопроходец», однако принять участие в состязании смогут только жители страны. Победивший вариант объявят на 16-м Австралийском космическом форуме в Сиднее 6 декабря 2023 года.