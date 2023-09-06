Австралия назвала сроки запуска собственного лунохода на спутник Земли

Австралийское космическое агентство в партнерстве с NASA планирует отправить собственный луноход на Луну в 2026 году в рамках миссии «Артемида». Космическая программа Австралии по высадке на спутник Земли получила название Trailblazer («Первопроходец»), сообщила пресс-служба министерства промышленности, науки, энергии и ресурсов государства.

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Австралийский аппарат будет собирать лунный грунт, также известный как реголит. В дальнейшем из полученных минералов попытаются извлечь кислород, что станет ключевым шагом к устойчивому присутствию человека на Луне.