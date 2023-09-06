Rustore запустил монетизацию приложений в юанях для разработчиков из КНР

Российский магазин приложений Rustore запустил монетизацию в юанях для китайских компаний. Об этом сообщили его представители на конференции для иностранных разработчиков.

Базовая комиссия в Rustore составляет 15%, следует из презентации магазина. Разработчики из Китая смогут получать доход в юанях на китайский счет своей компании.