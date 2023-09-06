Amazon обновит приложение для чтения книг Kindle для macOS

Amazon готовится вывести из эксплуатации существующее приложение Kindle для macOS. Нынешнее приложение Kindle было переименовано в «Kindle Classic», а вместо него в ближайшие недели Amazon выпустит обновленное приложение Kindle для macOS.

Ожидается, что в новом приложении будет расширен функционал чтения книг и улучшено управление библиотекой. Оно будет иметь более современный дизайн, соответствующий приложению Kindle для iOS.

Если старое приложение Kindle Classic было построено на Java, то новая версия будет основана на фреймворке React Native, который должен обеспечить более высокую производительность и стабильность. Переход на новое приложение связан с тем, что текущая версия подверглась критике за различные проблемы, включая неработающие функции и сбои.