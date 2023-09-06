В России нашли полный скелет мамонта

Скелет мамонта извлекли со дна Вятки (Лебяжский район Кировской области) сотрудники Вятского палеонтологического музея. Его предварительно датировали четвертичным периодом (эпоха, начавшаяся 2,58 млн лет назад), сообщает ТАСС.

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«Таких полных скелетов животных четвертичного периода, сочлененных, не находили с 1960-х годов, так что это довольно уникальная находка», – отметил заведующий экспозиционно-выставочным отделом музея Леонид Кавардаков.

Часть скелета обнаружили осенью прошлого гола. Ученые решили более тщательно обследовать место находки, так как там могли сохраниться другие останки. Но исследованиям препятствовал высокий уровень воды в реке.

Скелет доставят в лабораторию. Планируется провести радиоуглеродный анализ, чтобы точно датировать его. В дальнейшем после исследований он войдет в экспозицию местного музея.

Кости древних животных находят в Котельничском месторождении с 1933 года. Важной находкой стали останки парейазавра – ящера, напоминавшего современных бегемотов.

По мнению ученых, 260 млн лет назад современная Соколья гора под Котельничем представляла собой часть древней реки. На ее берегах жили хищные и растительноядные существа: горгонопсы, дицинодонты, тероцефалы и другие. Всего здесь нашли более 20 видов фауны пермского периода.