В американской пустыне нашли трехглазых современников динозавров

В США из-за сильных дождей в пустыне Блэк-Рок в штате Невада пробудились одни из древнейших на Земле животных.

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Это небольшие по размерам ракообразные. Ученые называют их щитнями, другое более популярное их наименование – «креветки-динозавры». Помимо этого, данный вид по-гречески звучит как Triops («трехглазый»). У них действительно три глаза – два обычных и один дополнительный. Для чего им третий орган зрения, ученые пока сказать не могут. Есть версия, что он позволяет ракообразным определять степень освещенности.

Палеонтологи считают, что щитни появились 250 миллионов лет тому назад – примерно тогда же, что и первые динозавры. Они дожили до наших дней, почти совсем не изменившись. Они встречаются в водоемах по всему миру, питаются мелкими насекомыми и рыбками. Прекрасно приспособлены как к экстремальной засухе, так и к замерзанию, пишет газета New York Post.