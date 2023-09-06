Генсек ООН объявил о начале климатического кризиса

Лето 2023 года стало самым жарким за всю историю наблюдений — это говорит о необходимости активизировать усилия по борьбе с глобальным потеплением. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, его слова передает РИА Новости.

«Наша планета только что перенесла сезон кипения — самое жаркое лето за всю историю наблюдений. Начался климатический кризис», — подчеркнул Гутерриш.

Глава международной организации отметил, что негативные изменения на планете происходят быстрее, чем люди успевают бороться с их последствиями — экстремальными погодными явлениями, которые обрушились на многие регионы мира.

«Резкое повышение температуры требует активизации действий. Лидеры должны уже сейчас активно выступить за решения в сфере борьбы с изменением климата», — заявил Гутерриш и добавил, что у человечества еще есть шанс избежать худшего.