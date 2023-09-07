Представлен новый складной смартфон Honor

В ходе европейской выставки технологий IFA в Берлине китайская компания Honor представила глобальную версию своего нового складного смартфона Magic V2. Об этом сообщает издание GSMArena.
Внутренний экран новинки выполнен по технологии OLED, имеет диагональ 7,92 дюйма, частоту обновления до 120 Гц и разрешение 2344 на 2156 пикселей. Диагональ внешнего OLED-дисплея равна 6,43 дюйма, разрешение – 2376 на 1060 пикселей, частота обновление – до 120 Гц.
За производительность Magic V2 отвечают флагманский восьмиядерный процессор Snapdragon Gen2, а также 12 ГБ оперативной памяти. Под хранение пользовательских данных выделено 512 ГБ.
Основная система камер состоится из трех модулей: основного (50 МП) с оптической стабилизацией, сверхширокого (50 МП) и телеобъектива для оптического зума (20 МП). Селфи-камера имеет разрешение 16 МП.
Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.
Когда смартфон появится в продаже, не сообщается. Также неизвестна и его точная цена. При этом генеральный директор Honor Джордж Чжао отметил, что компания будет ориентироваться на цену модели Magic Vs, которая в Европе стартовала с €1599 (примерно 168,5 тыс. руб. по курсу на 7 сентября 2023 года).