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GSMArena: компания Honor показала складной смартфон Magic V2 с большим экраном

В ходе европейской выставки технологий IFA в Берлине китайская компания Honor представила глобальную версию своего нового складного смартфона Magic V2. Об этом сообщает издание GSMArena.

Представлен новый складной смартфон Honor
© honor

Внутренний экран новинки выполнен по технологии OLED, имеет диагональ 7,92 дюйма, частоту обновления до 120 Гц и разрешение 2344 на 2156 пикселей. Диагональ внешнего OLED-дисплея равна 6,43 дюйма, разрешение – 2376 на 1060 пикселей, частота обновление – до 120 Гц.

За производительность Magic V2 отвечают флагманский восьмиядерный процессор Snapdragon Gen2, а также 12 ГБ оперативной памяти. Под хранение пользовательских данных выделено 512 ГБ.

Основная система камер состоится из трех модулей: основного (50 МП) с оптической стабилизацией, сверхширокого (50 МП) и телеобъектива для оптического зума (20 МП). Селфи-камера имеет разрешение 16 МП.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт.

Когда смартфон появится в продаже, не сообщается. Также неизвестна и его точная цена. При этом генеральный директор Honor Джордж Чжао отметил, что компания будет ориентироваться на цену модели Magic Vs, которая в Европе стартовала с €1599 (примерно 168,5 тыс. руб. по курсу на 7 сентября 2023 года).

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