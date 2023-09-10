От Су-27 до Е-152: самые быстрые истребители в мире

Истребители — пожалуй, одни из самых популярных самолетов среди авиа-энтузиастов. Стильные, быстрые машины для догфайтинга просто не могут не стать фаворитами публики. Портал SlashGear подготовил подборку самых быстрых истребителей в истории авиации.

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Су-27

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Знаменитый советский истребитель, который часто сравнивают с F-15 Eagle. Его максимальная скорость составляет 2 500 км/ч — 2,35 Маха на большой высоте. Су-27 поступил на вооружение многих стран, включая Казахстан, Беларусь, Индонезию, Индию, Китай и Мексику.

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Grumman F-14 Tomcat

Легендарный F-14 Tomcat можно смело назвать одним из самых узнаваемых самолетов в истории ВВС США. Широкая публика наверняка знает его по фильмам «Топ Ган», однако он был выдающейся машиной и за пределами киноэкранов. По своим временам самолет вообще считался чуть ли не технологическим чудом: он мог наводить шесть ракет на шесть разных целей, параллельно отслеживая 18 других вражеских самолетов. Да, скорость в 2 Маха не сильно впечатляла на фоне конкурентов — но F-14 Tomcat сочетал неплохие летные характеристики со множеством других преимуществ.

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McDonnell Douglas F-15 Eagle

Один из лучших истребителей на вооружении ВВС США. F-15 отлично сочетает маневренность и высокую скорость: некоторые варианты этого самолета способны разогнаться до 2 655 км/ч. Оригинальная модель, выпущенная в 1970-х, должна была стать своеобразным ответом на советские МиГ-25 и 31. Пожалуй, F-15 не так известен в поп-культуре, как F/A-18 Super Hornet из фильма «День независимости» или F-14 Tomcat из «Топ Ган: Мэверик», но он заслуживает не меньшей похвалы, чем его звездные собратья.

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Е-152

Экспериментальный истребитель перехватчик, разработанный бюро Микояна и Гуревича для войск ПВО СССР. Он является самым быстрым представителем своего семейства: на варианте Е-152-1 советские летчики поставили целую серию рекордов, включая рекорд по скорости — свыше 3 000 км/ч. К сожалению, машины этой серии не попали в массовое производство по разным причинам: от проблем с электроникой до сомнительной надежности двигателя.

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МиГ-31

Первый советский боевой самолет четвертого поколения и один из самых известных самолетов СССР. МиГ-31 развивает скорость до 3 100 км/ч: истребитель может сильно повышать скорость на короткие промежутки времени, но это чревато перманентными повреждениями. Оригинальная модель появилась еще в 1970-х, однако самолет и по сей день стоит на вооружении некоторых стран — включая, конечно же, Россию.

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North American XB-70 Valkyrie

XB-70 Valkyrie — конечно, не истребитель, но обойти этот любопытный самолет стороной никак нельзя. Машина представляла собой сверхзвуковой высотный бомбардировщик, который разгонялся до 3 250 км/ч. По меркам своего времени проект был весьма экспериментальным: инженеры смогли добиться столь высокой скорости благодаря сочетанию шести реактивных двигателей и корпуса, собранного из легких, теплоустойчивых материалов. Официально XB-70 Valkyrie не пошел в серийное производство, но ВВС США смогли получить два экземпляра для тестирования аэродинамики больших сверхзвуковых машин.

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МиГ-25

Один из самых быстрых боевых самолетов за всю историю военной авиации. МиГ-25 способен развить скорость до 3 500 км/ч, и за десятилетия службы он повидал много вооруженных конфликтов. Российские ВВС официально сняли самолет с вооружения в конце 2013-го, однако он до сих пор остается важным достижением для отечественной школы авиастроения.