YouTube раскритиковали за слишком агрессивную рекламу футбола

YouTube подвергается критике за агрессивную рекламу NFL Sunday Ticket в преддверии старта сезона NFL 10 сентября. Платформа получила права на трансляцию игр через YouTube и YouTube TV в начале этого года.

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Однако недавняя навязчивая рекламная кампания YouTube вызывает недоумение. Пользователи сообщают о появлении полноэкранной рекламы NFL Sunday Ticket, которая блокирует обычный контент, пока не будет закрыта вручную. Приложение YouTube TV также наглядно демонстрирует NFL Sunday Ticket на своей домашней странице, даже для тех, кто не является подписчиком.