Google представила новый логотип Android

«Дроид – «лицо» и наиболее узнаваемый элемент Android – теперь имеет больше вариантов отображения и атрибутов полноценного персонажа. Мы хотели, чтобы он выглядел таким же динамичным, как и сам Android. Мы также обновили внешний вид робота в полный рост, чтобы обеспечить ему возможность легкого перехода между цифровой и реальной средой, что делает его универсальным и надежным компаньоном по всем каналам, а также на всех платформах и во всех контекстах», – гласит описание на сайте.