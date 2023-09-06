В Сеть утекли новые обои и рендеры смартфона Google Pixel 8 Pro

В преддверии презентации 4 октября Google Pixel 8 Pr благодаря утечке от Эвана Бласса и Дилана Русселя мы получили возможность взглянуть на грядущий флагман в высоком разрешении, да еще и в новом цвете.

Pixel 8 Pro уже появлялся в утечках, демонстрируя такие интригующие особенности, как «датчик температуры» и элегантный синий цвет. Последний рендер еще раз демонстрирует этот цвет.

В этой утечке обращает на себя внимание обновленный дизайн задней камеры, где расположены три камеры, вспышка и загадочный датчик температуры. Кроме того, телефон может похвастаться немного более округлыми углами, что добавляет ему «эстетической привлекательности».

Evan Blass

Evan Blass

Evan Blass

Помимо аппаратной части, Бласс поделился скриншотами, демонстрирующими стандартную маркетинговую настройку Pixel 8 Pro, на которых видны новые обои.