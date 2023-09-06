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WSJ: Маск занял у SpaceX $1 млрд в октябре 2022 года

Илон Маск обратился за кредитом в размере $1 млрд к SpaceX, в которой является исполнительным директором, примерно в то время, когда приобретал компанию Х, ранее известную как Twitter. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Маск занял у SpaceX $1 млрд одновременно с покупкой Twitter
© globallookpress.com

Согласно изученным изданием документам, компания по производству космической техники SpaceX одобрила Маску заем, который был обеспечен частью его акций компании, в октябре 2022 года.

Неизвестно, для чего Маск брал кредит, однако предприниматель быстро расплатился по нему, вернув SpaceX сумму с процентами уже в ноябре. 27 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по приобретению Twitter.

Маск и компания SpaceX не ответили на просьбу издания о комментарии.