Нейросеть обыграла людей в гонке дронов
Система искусственного интеллекта Swift, которую разработали исследователи из Цюрихского университета и представители компании Intel, победила чемпионов мира в гонках дронов и установила рекорд по времени прохождения трассы. Об этом «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько.
Для данного эксперимента в авиационном ангаре недалеко от Цюриха была построена трасса размером 25 на 25 метров, на которой установили семь ворот и один вертикальный разворот. Против нейросети, которая прошла обучение перед соревнованиями по пилотированию скоростных дронов, выступили два чемпиона мира по этому виду спорта, а также трехкратный чемпион Швейцарии в личных гонках. По их словам, система ИИ выполняла «совершенно нечеловеческие маневры». Самый быстрый круг Swift был на полсекунды быстрее, чем лучший результат человека.
Однако эксперимент показал, что люди могут лучше приспосабливаться к меняющимся условиям. Так, когда яркий солнечный свет осветил ангар сильнее, чем планировалось, нейросеть потерпела неудачу.
В конце июля сообщалось, что Министерство спорта России признало и включило гонки дронов и лазерный бой во Всероссийский реестр видов спорта.