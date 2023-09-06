Нейросеть обыграла людей в гонке дронов

Система искусственного интеллекта Swift, которую разработали исследователи из Цюрихского университета и представители компании Intel , победила чемпионов мира в гонках дронов и установила рекорд по времени прохождения трассы. Об этом «Москве 24» рассказал научный обозреватель Николай Гринько .

Для данного эксперимента в авиационном ангаре недалеко от Цюриха была построена трасса размером 25 на 25 метров, на которой установили семь ворот и один вертикальный разворот. Против нейросети, которая прошла обучение перед соревнованиями по пилотированию скоростных дронов, выступили два чемпиона мира по этому виду спорта, а также трехкратный чемпион Швейцарии в личных гонках. По их словам, система ИИ выполняла «совершенно нечеловеческие маневры». Самый быстрый круг Swift был на полсекунды быстрее, чем лучший результат человека.